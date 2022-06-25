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Yerel Devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı
Yerel

Devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 08:55:00 -
Devrilen ticari aracın sürücüsü yaralandı

Olay, Fethiye Göcek Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.'nın idaresindeki 48 AHG 833 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün henüz bilinmeyen direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen araç içerisindeki sürücüsü sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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