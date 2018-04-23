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Devrilen silindirin altında kalarak öldü

Samsun'da, Ayvacık Belediyesi'nde iş makinesi operatörü Hikmet Gümüştaş (43), devrilen silindirin altında kalarak öldü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:16
Devrilen silindirin altında kalarak öldü

Olay, Ayvalık ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Silindir ile yol çalışması yapan Ayvacık Belediyesi'nde görevli Hikmet Gümüştaş, iş makinesinin kontrolünü yitirdi. Gümüştaş eve doğru sürüklenen silindirden atlayarak kurtulmaya çalıştı. Ancak Hikmet Gümüştaş, silindirin altında kalarak can verdi. Gümüştaş'ın cenazesi, otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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