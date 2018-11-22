THY- Euroleague
0553 313 94 23

Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'da direksiyon hakimiyeti kaybolup devrilen aracın sürücüsü, olay yerinin az ilerisinde can verdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 18:57
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü Selim Fidan yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Ketenova Mahallesi'nde meydana geldi. Pide dükkanı işleten Selim Fidan yönetimindeki 09 PG 998 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Otomobilden çıkan Fidan, aracından yaklaşık 15 metre uzaklaştıktan sonra yere yığıldı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selim Fidan'ın öldüğü belirlendi. Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:57
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Nazillli
  4. Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
  5. Trafik kazası
  6. ölümlü kaza
  7. Selim Fidan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari üs bölgesindeki patlamanın sebebi belirlenene kadar 175 mm'lik M107 K/M toplarla bunlara ait mühimmatın kullanımının durdurulduğu bildirildi.
    1. Hakkari üs bölgesindeki patlamanın..
    2. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca,..
    3. Beyin kanaması geçiren doktor, yaşam..
    4. MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi..
    5. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk..
    6. Evlilikte muhabbet çok önemli
    7. İsrail suikast ile tehdit etti!
    8. Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davası
    9. Haftanın MVP'si Shved
    10. Magnezyum eksikliği bakın neler yapıyor
    11. Fransa'dan Suudilere büyük yaptırım!
    12. Bursa'da trafik kazaları: 7 yaralı
    13. Zonguldak'taki FETÖ/PDY davasında karar
    14. Suruç'taki canlı bomba saldırısı..
    15. Yumrukların havada uçtuğu maçta 11..
    16. Ziynet eşyası bulamayınca altın..
    17. Avrupa Birliği'nde, 1 yıl içinde 1.3..
    18. 'Anlaşma İngiltere ile AB arasında'..
    19. Mesut Barzani'den Abdulmehdi..
    20. Her şey Facebook'ta başladı! Genç..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı