Devrilen kamyon traktöre çarptı: 2 ölü
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, devrilen kamyonun traktöre çarpması sonucunda 2 kişi öldü.20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:11
Buldan istikametinden Alaşehir yönüne rampa aşağı inmekte olan Hasan Karatabak (46) yönetimindeki kamyon, Sarıgöl ilçesiKabakçılar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve önünde seyir halinde olan Mehmet Ali Şirin (61) idaresindeki yem yüklü traktöre çarptı.
Kamyon sürücüsü Hasan Karatabak kaza yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ali Şirin, ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, kazada hayvan yemlerinin yola dökülmesi nedeniyle Buldan-Alaşehir kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
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