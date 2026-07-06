Devrilen asırlık çınar otomobili pert edip yolu trafiğe kapadı

Florya'da asırlık çınar ağacı, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kapanan yol belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık çınar ağacı, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Ağacın düşmesiyle birlikte lüks araçta maddi hasar oluşurken, yol tamamen trafiğe kapandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de motorlu testerelerle dev çınar ağacını keserek parçalara ayırdı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ağaç parçaları aracın üzerinden ve yoldan kaldırıldı. Hasar gören otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden götürülmesinin ardından, kapanan yol belediye ekiplerince temizlenerek yeniden araç trafiğine açıldı.