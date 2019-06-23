Devrilen araç 3 kişiyi hayattan kopardı
Aksaray-Konya kara yolunda refüje çarpan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.23 Haziran 2019 Pazar 14:52
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kemal Bozok (58) idaresindeki 09 KA 680 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kazada, sürücü ile araçtaki Emine Bozok (90) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Safire İlhan (65) ise kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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