'Devrik rejim döneminde işlenen suçların hesabı sorulacak'

Suriye Adalet Bakanı Mazhar el Veys, "Suriye devletinin adaleti sağlama ve devrik rejimin mücrimlerini hesap vermeye zorlama konusunda kararlılıkla ilerlediğini" belirtti.

El Veys, Esed rejimi dönemindeki suçların cezasız kalmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mazhar el Veys, "adaletin hukuk ve devlet kurumları aracılığıyla süreceğini" belirtti. "Kaosa ya da intikama yer olmadığını" dile getiren Suriyeli bakan, "esas olanın hukukun üstünlüğü ve mağdurların haklarının korunması olduğunu" ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el Baba da bugün erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, "Suriye halkına karşı suç işleyen faillerin hesap vermesinin mağdurların hakkı olduğunu, ancak bu hakkın uygulanmasının devletin ve onun yargı ile güvenlik kurumlarının sorumluluğunda bulunduğunu" dile getirdi.

Başsavcı Hasan et Turbe de "Suriye'de geçiş dönemi adaleti sürecinin tek bir araca dayanmadığını, aksine hukuki, insan haklarına dayalı ve siyasi bütünleşik bir sisteme dayandığını" belirtti.

Turbe, sürecin Suriye hukukuna uygun biçimde doğal seyrinde ilerlediğini kaydetti.

Suriye'deki yeni yönetimin ana gündem maddelerinden biri de devrik Esed rejimi döneminde sivil halka karşı işlenen suçların cezalandırılması.

Bu doğrultuda geçtiğimiz süreçte birçok katliamın sorumlularının yakalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Mepa News