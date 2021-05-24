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Gündem Devrik mafya lideri Sedat Peker'e "Köfteci Yusuf" şoku!
Gündem

Devrik mafya lideri Sedat Peker'e "Köfteci Yusuf" şoku!

Bursa'da 18 sanıklı "Köfteci Yusuf" davasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan devrik mafya lideri Sedat Peker hakkında iddianame hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 18:03:00 -
Devrik mafya lideri Sedat Peker'e "Köfteci Yusuf" şoku!

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasına ilişkin davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, geçen yılın temmuz ayından itibaren elde edilen deliller doğrultusunda hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

"Köfteci Yusuf" restoran zincirinin sahibi Yusuf Akkaş'a, Mehmet S'ye ait Afyonkarahisar'daki et entegre tesisini 20 milyon lira bedelle zorla satmaya çalıştıkları ve tehditte bulundukları iddia edilen 18 sanığa yönelik, geçen yılın temmuz ayında iddianame hazırlanırken, sanıklarla bağlantılı olduğu öne sürülen Sedat Peker'in dosyası ayrıldı.

Gizlilik kararı alınarak yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in, Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklarla bağlantısına yönelik toplanan deliller ışığında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı ve birleştirme talebiyle Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, söz konusu sanıklar ile Peker arasında bağlantı bulunduğuna yönelik tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

İddianamede, Sedat Peker'in "Suç örgütü kurma ve yönetme, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak yağmaya teşebbüsten" yargılanması istendi.

18 sanık hakkında dava açılmıştı

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibine 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Restoran zinciri sahibinin, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

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