Devrik mafya lideri her telden çalıyor! 'Milliyetçi' Sedat Peker'in dikkat çeken paylaşımları

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Youtube'dan yayımladığı videolarla Türkiye'nin konuştuğu isim devrik mafya lideri Sedat Peker, her fırsatta milliyetçilikten dem vuruyor. Öyle ki kendi Youtube kanalından yayımladığı son videosunda da üzerinde Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolünün yer aldığı yüzüğünü yere düşürdü. Yüzüğün yere düşmesinden sonra yanındaki kişiye, "Onu ordan kaldır oğlum. Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya." dedi. Ardından kadraja giren kolu boydan boya dövmeli kişi yüzüğü alarak yerine koydu.

Her telden çalıyor!

Devrik mafya lideri Sedat Peker'in milliyetçi söylemlerine karşın, twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif herkese sempati duyduğu anlaşılan Peker, paylaşımlarında Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi ile Sözcü yazarlarını sık sık reetwet ediyor.

ABC haberi bile reetwet ediyor!

Hatta Peker, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gerçek Gümdem ile birlikte PKK sevici ABC'nin haberlerini paylaşmaktan da çekinmiyor.