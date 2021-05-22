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Gündem Devrik mafya lideri her telden çalıyor! 'Milliyetçi' Sedat Peker'in dikkat çeken paylaşımları
Gündem

Devrik mafya lideri her telden çalıyor! 'Milliyetçi' Sedat Peker'in dikkat çeken paylaşımları

Her fırsatta milliyetçilikten dem vuran devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla her demden oynuyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 20:49:00 - 2021-05-22 20:57:28

 Yeniakit.com.tr 

Youtube'dan yayımladığı videolarla Türkiye'nin konuştuğu isim devrik mafya lideri Sedat Peker, her fırsatta milliyetçilikten dem vuruyor. Öyle ki kendi Youtube kanalından yayımladığı son videosunda da üzerinde Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolünün yer aldığı yüzüğünü yere düşürdü. Yüzüğün yere düşmesinden sonra yanındaki kişiye, "Onu ordan kaldır oğlum. Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya." dedi. Ardından kadraja giren kolu boydan boya dövmeli kişi yüzüğü alarak yerine koydu.

Her telden çalıyor!

Devrik mafya lideri Sedat Peker'in milliyetçi söylemlerine karşın, twitter hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif herkese sempati duyduğu anlaşılan Peker, paylaşımlarında Ahmet Davutoğlu'na yakın Karar gazetesi ile Sözcü yazarlarını sık sık reetwet ediyor.

ABC haberi bile reetwet ediyor!

Hatta Peker, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gerçek Gümdem ile birlikte PKK sevici ABC'nin haberlerini paylaşmaktan da çekinmiyor.

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Yorumlar

Can

Cakici af ile cikardilar o da kanal acsin diyet borcunu ödesin. Elleri bagli bile sorusturan savcilar halen ithamlar icin sorusturma acmadilar devletin itibari herhalde önemli degil.
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Ferit

Milliyetçilik budur iste polis yüzlerce kişiyi öldürsün miliyetçi alkış tutar ölen sahipleri ses etsin hain derler ? 
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