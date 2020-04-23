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Aktüel

Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

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2020-04-23 12:55:11 -
Devrek’te ramazan pidesinin fiyatları değişmedi

İslam aleminin kutsal ayı olan ve 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının başlaması ile birlikte Ramazan pidesi de Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı


İslam alemin büyük coşku içerisinde beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı olan Ramazan ayının girmesi ile birlikte sofralarımızda olmazsa olmazlar arsında yer alan Ramazan pidesi Devrekli vatandaşların tüketimine sunulmaya başlandı. İlçede bu sene 300 gram sade pide 3 Lira’dan satılırken, 350 gram olan ancak yumurtalı ve susamlı olarak imal edilen pide ise 3. 50 kuruştan satılmaya başlandı

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