Devrek’te meydana gelen zincirleme trafik kazası

Devrek’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yaralanan olmadı. Ankara Zonguldak Kara yolu ilçe girişinde Emre Y. idaresindeki 66 AH 979 plakalı kamyonetin frenlerinin tutmaması neticesinde kırmızı ışıkta bekleyen 14 AG 152, 34 PL 6654 ve 67 NZ 585 plakalı araçlara çarparak durabildi. Meydana gelen ölen ya da yaralanan olmadı. Meydana gelen kaza ile inceleme başlatıldı