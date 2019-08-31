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Devrek’te AK Parti İl Danışma Toplantısı düzenlendi

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir katılımla Devrek’te gerçekleştirildi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:46
Devrek’te AK Parti İl Danışma Toplantısı düzenlendi

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir katılımla Devrek’te gerçekleştirildi.


Adalet Ve Kalkınma Partisi(AK Parti) İl Danışma Meclisi Toplantısı milletvekilleri ve partililerin katılımı ile Çaydeğirmeni’n de bulunan River Mill Park Tesislerinde gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlanan toplantıya divan oluşumu ile başlanırken, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam edildi. AK Partinin 18. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen video gösterisinin ardından AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun davetlilere partinin dünü ve bugünü hakkında sunumda bulundu. Milletvekillerinin davetlilere yaptığı siyasi konuşmaların ardından programa basına kapalı olarak devam edildi.


Düzenlenen toplantıya; AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar’ın yanı sırail, ilçe ve belde belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:46
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