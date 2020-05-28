Devrek sahası ilaçlandı

Korona virüs nedeniyle verilen arada bakıma alınan Devrek İlçe Stadyumu ilaçlandı.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor’un ve Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor’un iç sahada maçlarına ev sahipliği Devrek İlçe Stadyumu korona virüs nedeniyle verilen arada bakıma alındı. Tesis sorumlusu Birol Horozoğlu tarafından yaklaşık 2 aydır hummalı bir çalışma yapılan Devrek İlçe Stadyumunda son rötuşlar gelindi. Yoğun maç trafiği nedeniyle bozuk olan çimler kendini toparlarken yenilen görüntüsüyle bütün gözleri üzerine topladı. Birol Horozoğlu, son olarak zemini korumak amacıyla ilaçlama çalışması yaptı. Tesis Sorumlusu Birol Horuzoğlu, ’’Yoğun maç trafiği nedeniyle sahamız korona virüs arasında bakıma alınmıştı. Sahamız şuanda kendini toparladı. Çalışalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada son rütujları yapıyoruz. Bugün ilaçlama çalışması yaptık. Bu sayede saha yabani otlardan ve hastalıklardan korunuyor. Maçlara kadar sahamız hazır durumda olacak’’dedi.