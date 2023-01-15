Devran döndü hesap değişti... Davutoğlu'nu yakacak video ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda "Yüzde 1'lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı" şeklindeki eleştirilere yanıt verdi.

Davutoğlu, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere. Şunun oy oranı bu desin, biz çıkalım masadan o zaman. Saadet Partisi'nin de Demokrat Parti'nin de oy oranına bakalım. Türkiye'de yüzde 49 ile 1,5 arasında fark yok, ikisi de seçimi kaybediyor" dedi.

6'lı Masa'dan çekilebileceğini söyleyen Davutoğlu'nun geçmişte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi oy oranı üzerinden eleştirdiği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Davutoğlu şunları söylemişti:

"Tamam Erdoğan kazanmış olabilir ama ‘ülkeyi ben yönetiyorum’ diyor biri çıkıp. Kimse de AK Parti’den ‘kardeşim sen ne haddini bilmez şeysin, oyun belli, binde bir, üç, beş. Sen kimsin ülkeyi biz yönetiyoruz’ demiyor…"