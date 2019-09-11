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Devr-i sabık ne demektir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bugün Külliye'de düzenlenen toplantıda Büyük Şehir Belediye Başkanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi Başkanları ile yaptığı toplantıda kullandığı “devr-i sabık” ifadesi, merak konusu oldu. Devr-i sabık nedir? sorusu araştırılıyor. Peki, Devr-i sabık ne demektir? İşte ayrıntılar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:35
Devr-i sabık ne demektir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle bugün Külliye'de düzenlenen toplantıda Büyük Şehir Belediye Başkanlarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediyesi Başkanları ile yaptığı toplantıda kullandığı “devr-i sabık” ifadesi, merak konusu oldu. Devr-i sabık nedir? sorusu araştırılıyor. Peki, Devr-i sabık ne demektir? İşte ayrıntılar...

Devr-i sabık kelimesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyükşehir Belediyesi Başkanları ile yaptığı toplantıda kullanıldı. Erdoğan’ın konuşması sonrası devr-i sabık kelimesinin anlamı merakla araştırılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:

Hepimizin bulunduğumuzun yerler polemik siyaseti değil, eser siyaseti üretme makamlarıdır. Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en güzel, kalıcı, verimli hizmetleri getirmek için çalışmaktır.

Devr-i sabık ne demektir?

Göreve gelenlerin kendisinden önceki dönemde görev yapanları potansiyel suçlu gibi görmesi ve buna göre davranmasına Türk siyasi jargonunda devr-i sabık yaptı denmektedir. Bu kavram etkin olarak 2. Meşrutiyet sonrası Türk siyasi hayatına girmiştir.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:35
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