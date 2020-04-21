Devletten sosyal yardım nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nereden yapılacak?

Devlet, koronavirüs salgınında da vatandaşın yanında yer almakta. Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı Türkiye etkili mücadelesine devam ederken bir yandan da zor durumda olan vatandaşlara kol kanat germeye devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili süreç devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır?