Devletten sosyal yardım nasıl alınır? Sosyal yardım başvurusu nereden yapılacak?
Devlet, koronavirüs salgınında da vatandaşın yanında yer almakta. Dünyayı kasıp kavuran ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı Türkiye etkili mücadelesine devam ederken bir yandan da zor durumda olan vatandaşlara kol kanat germeye devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları ile ilgili süreç devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı. Bakan Selçuk, bir diğer paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programına 3.Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." ifadelerini kullandı.