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Ekonomi Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? Kimler elektrik desteği başvurusu yapabilir?
Ekonomi

Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? Kimler elektrik desteği başvurusu yapabilir?

Elektrik desteği başvuruları nereden ne zaman yapılıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara elektrik desteği sağlanacağı belirtti. Peki, kimler ne kadar elektrik desteği alacak? Elektrik fatura desteği şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-20 12:11:00 -
Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? Kimler elektrik desteği başvurusu yapabilir?

Elektrik faturası desteği almak isteyen kişiler şartların neler olduğunu, ne kadarlık bir yardım alabileceklerini araştırıyor. Peki, kimlere ne kadar elektrik faturası desteği verilecek?

Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır?  Kimler elektrik desteği başvurusu yapabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturası desteğine ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engelleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz” dedi.

Elektrik faturası desteği almak isteyenler kimlikleri ve elektrik faturalarıyla PTT şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Kronik hastalıkları bulunan ve cihaza bağlı olan vatandaşların ise başvurularını online olarak e Devlet üzerinden alınabilecek.  Peki, kim ne kadar elektrik desteği alabilecek?

Elektrik faturası desteği evde yaşayan kişi baz alınarak hesaplanıyor;

1-2 kişi; 103 TL

3 kişi;  137,33 TL

4 kişi; 171,67 TL

5 kişi; 206 TL destek veriliyor.

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