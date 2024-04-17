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Ekonomi Devletten çocuk sahibi her vatandaşa 3600 TL destek! İşte son başvuru tarihi
Ekonomi

Devletten çocuk sahibi her vatandaşa 3600 TL destek! İşte son başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2024-04-17 23:23:00 - 2024-04-17 23:58:09
Devletten çocuk sahibi her vatandaşa 3600 TL destek! İşte son başvuru tarihi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu olan her aileye 3600 TL devlet desteği verileceğini duyurdu. 30 Nisan 2024 son başvuru tarihi olarak açıklandı. Peki kimler 3600 TL sosyal yardımdan faydalanabilecek? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuklu ailelere müjdeli haber geldi. Bakanlık, 3600 TL destek ödemesi yapacağını açıkladı. Şartlara bağlı olarak en düşük 3 bin 600 TL sosyal yardım ödemesi yapılacak. Peki şartlar neler?

ÇOCUKLU AİLELERE PARA YARDIMI YAPILACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğu olan aileler için eğitim, doğum ve birçok devlet desteği ödemesine devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinden vatandaşlar faydalanabiliyor.

SED BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

SED başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden 'Sosyal ve Ekonomik Destek Başvurusu'nda bulunabiliyor. 

Bu başvuruya ek olarak Aİle Bakanlığı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlükleri üzerinden müracaatlar yapılabiliyor.
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