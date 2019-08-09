0553 313 94 23

Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu

Muş'ta arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı- Sevgi Bozkurt:- "Yılda yaklaşık 5 ton bal hasadı yapıyorum. Bir kadının arıcılık yapması zor olduğu kadar zevkli bir iş"- TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan:- "Projelerde kadınlara öncelik tanıyoruz"

09 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Devletten aldığı destekle arıcılıkta söz sahibi oldu

MUŞ (AA) - Muş'ta arıcılık yapan Sevgi Bozkurt, devletten aldığı destekle 150 olan kovan sayısını 650'e çıkardı.

Merkeze bağlı Derecek köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Bozkurt, üç yıl önce köyde arıcılık yapmaya karar verdi.

Eşi Cavit Bozkurt ile 150 kovan alan anne Bozkurt, arıcılıkta söz sahibi olmak için proje geliştirdi.

Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuran Bozkurt, proje kapsamında aldığı 63 bin lira hibeyle 500 kovan daha aldı.

Dağın yamacında kovanlarının bakımını yapan anne Bozkurt, yıllık 5 ton bal elde ediyor.

Bozkurt, AA muhabirine, elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını anlattı.

"Devletten aldığım destek olmasaydı kovanları almak mümkün değildi. Bu yıl iyi verim elde ediyoruz." diyen Bozkurt, "Yılda yaklaşık 5 ton bal hasadı yapıyorum. Bir kadının arıcılık yapması zor olduğu kadar zevkli bir iş. Sabah çocuklara kahvaltı verdikten sonra eşimle birlikte arıların bakımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

TKDK İl Koordinatörü Mehmet Emin Turan da kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi.

Proje seçimlerinde kadınların avantajlı olduğunu anlatan Turan, "Projelerde kadınlara öncelik tanıyoruz. Bu noktada Sevgi Bozkurt'un da sunduğu proje, öncelik tanınarak desteklendi. Makine ekipmanları alındı, ödemesi yapıldı. Her yıl bu işletmemizi ziyarete gidiyoruz." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:13
  1. arcılık
  2. bal üretimi
  3. devlet desteği
  4. Muş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram öncesi camilerde bayram temizliği
    1. Bayram öncesi camilerde bayram..
    2. Ensar Vakfı’ndan DPÜ Rektörü Uysal’a..
    3. Emet Kaymakamlığı halı saha futbol..
    4. Kazım Kurt’un Kurban Bayramı kutlama..
    5. Erzincan’da Özel Eğitim İyileştirme..
    6. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    7. Fatih’de iş adamının parasını alıp..
    8. Bilecik 1. Amatör Lig 2019-2020 futbol..
    9. Özel sporculardan masa tenisinde 1..
    10. Kulağına giren kelebek hastanede..
    11. Başkan Erdem’den hayvan dostu Ada’ya..
    12. Bileyicilerde Kurban Bayramı..
    13. Vestel'den Kurban Bayramı'na özel..
    14. Özcan Yeniçeri'den Bahçeli'nin 'Geri..
    15. Kurban etini 24 saat geçmeden..
    16. Sürücüsü kalp krizi geçiren tır..
    17. Kazım Kurt, Halk Merkete bağış yapan..
    18. ABD'de gözaltına alınan göçmenler
    19. Hong Kong’da Çin yanlıları gösteri..
    20. Yemen'de Husi liderin kardeşi öldürüldü
    21. Sinop’ta ot yangını
    22. Mersin Barosu, tüketicileri hakları..
    23. Çin: “ABD’nin Venezuela’nın iç..
    24. Bolu’da bayram trafiği yoğunluğu..
    25. Vali Çakacak’ın ‘Kurban Bayramı’..
    26. Mbaye Diagne'ye Spartak Moskova talip..
    27. Başkan Şerifoğulları, su kesintisine..
    28. (Özel) Bu özel fasulye yerinde 4,..
    29. Türk Kızılay, deprem sonrası Denizli..
    30. Toplu ulaşım ücretsiz
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!