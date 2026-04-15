Devletin zirvesi yaralıların başında! 4 Bakan birden Maraş'a çıkarma yaptı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıdan yaralı kurtulan öğrenci ve vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastane odalarında ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan anlık bilgi alan heyet, ailelerin acısını paylaşarak "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

Adalet ve güvenlik sözü

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan bakanlar, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağı ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle yürüdüğünü belirtirken; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenliğin yeniden tesisi için her türlü adımın atıldığını ifade etti.

Sağlık ve eğitim camiası teyakkuzda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralıların tedavilerinin her aşamasını bizzat takip ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaşanan travmanın izlerini silmek için eğitim camiasına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakanlar, hastane çıkışında bekleyen kalabalığa sükunet ve dayanışma çağrısında bulunarak, saldırının karanlık noktalarının tek tek çözüleceğinin sözünü verdi.