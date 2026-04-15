  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Maraş'ta yürekleri ağza getiren saldırı! Bakan Memişoğlu son durumu paylaştı Kahramanmaraş’ta okulda katliam: Ölen saldırganın yaşı şok etti Çok sayıda vatandaş mağdur edildi! İZBETON dolandırıcılığında yeni karar Trump’ın şovu elinde patladı ABD’nin ablukası delik deşik Son dakika! Kahramanmaraş’ta okulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var Akıllara hemen Kurtlar Vadisi geldi! AK Parti Grup Toplantısı’nda sürpriz isim ABD işgale hazırlanıyor! Barış değil savaş hazırlığı! ABD ve İsrail’e tokat gibi cevap: Nükleer silahta asıl tehlike şimdi başlıyor Financial Times: İran, Çin yapımı casus uyduyla ABD üslerini vurdu Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj: Savaş peşinde değiliz, teslim olmayacağız
Gündem
Gündem

Devletin zirvesi yaralıların başında! 4 Bakan birden Maraş'a çıkarma yaptı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Devletin zirvesi yaralıların başında! 4 Bakan birden Maraş'a çıkarma yaptı

Kahramanmaraş’ta eğitim yuvasını kana bulayan ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğan alçak saldırı sonrası devletin en üst kademesi bölgeye adeta kamp kurdu. İçişleri, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanları, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek moral verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, saldırıdan yaralı kurtulan öğrenci ve vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastane odalarında ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında doktorlardan anlık bilgi alan heyet, ailelerin acısını paylaşarak "Yalnız değilsiniz" mesajı verdi.

 

Adalet ve güvenlik sözü

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan bakanlar, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılacağı ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceği konusunda kararlılık vurgusu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle yürüdüğünü belirtirken; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, güvenliğin yeniden tesisi için her türlü adımın atıldığını ifade etti.

 

Sağlık ve eğitim camiası teyakkuzda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralıların tedavilerinin her aşamasını bizzat takip ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yaşanan travmanın izlerini silmek için eğitim camiasına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başladığını duyurdu. Bakanlar, hastane çıkışında bekleyen kalabalığa sükunet ve dayanışma çağrısında bulunarak, saldırının karanlık noktalarının tek tek çözüleceğinin sözünü verdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALLAH RIZASI İÇİN İNTERNETTE OYUN SİTELERİNİ KAPATIN

BÜYÜK İHTİMALLE ÇOCUKLARIN BEYİNLERİNE YOTUBUR DENİLEN CANİ ŞAHIŞLAR VE OYUN SİTELERİNDEKİ ÜLKEYİ KAOSA SOKMAK İSTEYEN TERÖRİST TÜRKİYE DÜŞMANLARI YAPIYOR

Malazgirt 1071

Tüm yabancı BETA sosyal medya kaldırılmalı yerine yerli ve milli WhatsApp gibi dahil sosyal medya kurulmalı. buradan iletişim Bakanlığı’na ulaştırma Bakanlığı’na duyurulur 5G den çok yerli ve milli bir sosyal medyaımız olsun güvenirli
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23