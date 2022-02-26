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Ekonomi Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı
Ekonomi

Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün dünyanın gıptayla takip ettiği projelerden biri olduğunu belirterek, “4 yılda 2.5 milyar Euroluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan bir yatırımdan bahsediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 22:05:00 -
Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nda konuşan Karaismailoğlu, 18 Mart 2022 Cuma günü 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılacağına da işaret etti. Ülkenin dört bir yanında önemli projeler ortaya koyulduğunu anlatan Karaismailoğlu, yapılan her yolun ve tünelin ülkeye kuvvet kattığını anlattı.

Karaismailoğlu, her projenin kıymetinin ileride daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye’nin her bölgesinde 2002 yılından itibaren çok büyük bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Bu dönüşümün devam edeceğinin altını çizdi.

İktidarları döneminde yaptıkları çalışmalara değinen Karaismailoğlu, “Hakikaten, ülkemiz çok büyük bir değişim geçirdi. Dünyanın sayılı devletleri arasına girdi. Ülkemizin dünyada söz sahibi olması Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonu ve üreten ekipler sayesinde oldu, olmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.

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