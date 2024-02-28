  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Haluk Özdil'den Türkiye için dehşete düşüren uyarı: 31 Mart çok tehlikeli, dua edin o patlama olmasın

Taksiciler aynı anda greve gitti’ Kimse bunu beklemiyordu

700 milyon doları aşan dev yatırım! Türkiye'yi tercih ettiler

BİM’den deprem bölgesine 21 yeni mağaza!

İtalya Başbakanı Meloni'den AA'ya İsrail'in savaş suçlarını anlatan 'Kanıt' kitabı için teşekkür

1979'dan sonra bir ilk! Mısır, Türkiye'den sonra...

Bakan Şimşek açıkladı: Suç duyurusunda bulunuldu

TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

71 milyon dolar zarar bildirmişlerdi! Giyim devi 150 mağazasını acil olarak kapatma kararı aldı

Türk teknoloji devi o ülkede 300 milyon dolarlık ihaleyi kazandı! Borsada hissesi olanlar havaya uçacak
Gündem Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor
Gündem

Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:54:00 -
Devletin gizli anayasası "Kırmızı Kitap" güncelleniyor

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçildi. Konu, nisan ayının başındaki MGK toplantısında ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda, "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesine yönelik Bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başladı.

Nisan ayında yapılacak MGK'da ele alınacak

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, nisan ayının başında yapılması planlanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

Son olarak Eylül 2019'da güncellenmişti

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

'Paralel Yapı' resmen Kırmızı Kitap'a girecek
'Paralel Yapı' resmen Kırmızı Kitap'a girecek

Gündem

'Paralel Yapı' resmen Kırmızı Kitap'a girecek

{relation id:64157 slug:'paralel-yapi-resmen-kirmizi-kitapa-girecek'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23