Devletin değil küfrün doçenti

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Kamu kurumlarına sızan devlet ve millet hasımlarının bir yenisine daha akademi sahasında rastlandı. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Kadir Dede’nin ağır küfür ve hakaret içeren paylaşımları ortaya çıktı.

Sövgü doçenti!

Devlete ait yükseköğretim kurumları arasında yer alan Hacettepe Üniversitesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı’na getirilen Doç. Dr. Kadir Dede’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, devlete ve hükümete küfredip hakaret yağdırdığı bildirildi. Maaşını doğrudan devletin ödediği Doç. Dr. Kadir Dede’nin Türkiye’ye “y..k gibi ülke” diyerek sövdüğü, Başkan Erdoğan’ı bir dizideki yaratık karakterine benzeterek hakaretler yağdırıp beddua ettiği, teröristbaşı Apo’yla mukayese ettiği, Diyanet’e saldırdığı, “Hocaefendi” diye bahsettiği Fetullah Gülen için “yazık adama” gibi söylemde bulunduğu, İslami camiaya “tecavüzcü” gibi aşağılık ithamlar yönelttiği kaydedildi.

Türkiye'ye, hükümete, iktidara küfür!

Hacettepe Üniversitesi’nde küfür ede ede yükselen Doç. Dr. Kadir Dede’nin Twitter’daki “@KdrDede” uzantılı hesabı üzerinden yaptığı iğrenç paylaşımların bazıları şöyle:

“Çapsız, yeteneksiz, bilgisizlerin iktidarına da katlanılır ama katil ve ikiyüzlülere nası katlanılacak? Y...k gibi ülkenin y...k gibi hükümeti” (11 Mart 2014)

“Tecavüzcü ve katil dostu, adaletle zerre alakası olmayan AKP’nin tam isminin a.... k...mun partisi olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor” (24 Haziran 2013)

“Tayyip dediğin ne ki. Bu ülkenin mayası toprağı bozuk, bitmiyor tükenmiyor” (20 Temmuz 2015)

Erdoğan'a 'APO'lu hakaret

(PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın kitap okurken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak) “Ülkenin secilmiş basbakanının kitap okurken bi tane fotosu yokken buna ne demeli” (22 Nisan 2014)

(Yüzüklerin Efendisi dizisindeki Gollum isimli yaratık karakter ile Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını yan yana paylaşarak) “Yalnız gazete burada Erdoğan bilgisi ekleyerek algı operasyonu yapıp sanığın masumiyet karinesini hiçe sayıyor” (3 Aralık 2015)

“Ölme, istersen iktidardan da düşme ama inşallah evlat acısı yaşa Tayyip” (2 Mayıs 2014)

Herkese sövgü, FETO’ya övgü

“Cemaat resmen fos çıktı, hocaefendinin de zerre seveni yokmuş, yazık adama” (31 Mart 2014)

“İmam osu...sa cemaat sı..ar diye laf vardı, diyanetin kamu spotu tam öyle olmuş” (21 Mayıs 2013)

“Malesef bu cenah ancak Şevki Yılmaz üslubundan anlar: Gönder kendi çocuğunu, ona da tecavüz etsinler de eşitlik sağlansın” (22 Mart 2016)

Konuşacak durumda değilmiş!

Konuya ilişkin görüşüne başvurmak için aradığımız Doç. Kadir Dede, “Konuşacak durumda olmadığı” gerekçesiyle tarafımızla görüştürülmedi. Hacettepe Üniversitesi rektörlüğünden ise Dede’nin küfürleriyle ilgili bıraktığımız nota geri dönüş yapılmadı.