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Siyaset Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti
Siyaset

Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti

Yeniakit Publisher
2024-09-21 20:47:00 -
Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti

Edirne'de polisin "Dur" ihtarına uymayan çakarlı lüks araç, kısa sürede yakalandı. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde, yurtdışından getirildiği belirlenen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu tespit edildi.

Uygulama noktasından kaçan çakarlı lüks otomobil, kısa süren kovalamacanın ardından durduruldu. Otomobilin CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilirken, araçtaki 2 kişinin çok sayıda suç kaydı çıktı. Aracın bagajında çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler bulundu.

ÇAKARLI ARAÇ, DURMAYIP KAÇTI

Edirne Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Eylül günü Edirne otobanında uygulama yaptı. Gişelerden geçen çakarlı lüks araç, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada otomobil 600 metre ileride durduruldu.

ARAÇ, CHP MİLLETVEKİLİNE AİT ÇIKTI

Polis ekipleri yaptıkları incelemede aracın CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğunu belirlendi. Sürücü olarak araçta bulunan Ç.R.Ç.'nin kasten yaralama suçundan, yolcu kısmında oturan F.A.'nın ise uyuşturucu kullanmak, hırsızlık, mala zarar verme, "açıktan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kooperatif yöneticilerinin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık ve 2 adet karşılıksız çek keşide etme, başkasına ait marka hakkına iktibas veya suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmeti sunmak suç kayıtları olduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN BAGAJINDAN ELEKTRONİK SİGARALAR ÇIKTI

Ekipler bunun üzerine otomobilin bagajını açtı. Bagajdan yola çok sayıda elektronik sigara ve atomizer ateşleyiciler döküldü. Müracaat savcısı şahısların bulunanları "Rızaen teslim edip etmeyeceğini" sorulması, teslim etmeyi kabul ederlerse arama yapılmaksızın video çekimi yapıp suç unsurlarına el konulması talimatı verdi. Bunun üzerine F.A. bagajdakileri teslim etmeyi kabul etti.

SERBEST KALDILAR

Polis ekiplerinin bagajdaki elektronik sigara ve optimizer ateşleyicileri kayıt altına aldığı ve her iki şahsı serbest bıraktığı öğrenildi.

 

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