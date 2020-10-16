Devleti 3 milyon lira zarara uğratan 2 kişi tutuklandı

MUŞ (AA) - Muş merkezli 3 ilde nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 5 kişiden 2'i tutuklandı, 42 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 14 Eylül'de 3 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Antalya merkezli 2 paravan şirketin, hamile kadınlara yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak göstererek doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıkları tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturmada, ilimizde ikamet eden 39 hamile kadının da bu şirketlerde aktif olarak çalışmamalarına rağmen yüksek maaş ile sigortalı çalışan olarak gösterildiği, doğum iznine ayrılan ve canlı doğum yapan kadınların aldıkları yardımlar ve prim borçlarından dolayı kamunun yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı anlaşılmıştır. Yapılan operasyonda, 42 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Organizatör olarak belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmıştır."

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.