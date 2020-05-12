Devlete kurşun sıkanları destekleyenden hakim olmaz! Şehitlerimiz varken neredeydin?

Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan, terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı Grup Yorum’un açlık grevinden çıktıktan 2 sonra ölen üyesi İbrahim Gökçek’in ardından sosyal medya hesabından infiale neden olan paylaşımlar yaptı. Gökçek’e alenen destek veren Ayşe Sarısu Pehlivan’a binlerce tepki mesajı geldi.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İzmir’de görev yapan hakim Ayşe Sarısu Pehlivan’ın skandal mesajı masaya yatırıldı.

Söz konusu hakimin devlete kurşun sıkanları desteklediğini ifade eden Karahasanoğlu, daha yeni 2 şehit verdiğimizi hatırlatarak, “Onlar için bir paylaşım yapmıyorsun, nerede devletine kurşun sıkan adam varsa ona destek veriyorsun. Ondan sonra da hakimlik yapmaya devam edeceksin” dedi.