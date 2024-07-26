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Gündem Devlete "Kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler Erdoğan talimatı verdi
Gündem

Devlete "Kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler Erdoğan talimatı verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-26 13:41:00 - 2024-07-26 13:50:31
Devlete "Kuleden" şantaj! Uçaklar rötar yapsın diye sistematik operasyona giriştiler Erdoğan talimatı verdi

Son dönemde uçaklarda artan rötarların altından devlete operasyon çıktı! Hava trafik kontrolörlerinin “İnisiyatif almadan çalışma” sistemine geçtiği ve uçakların bu sebeple rötar yaptığı öğrenildi. Özellikle Antalya ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yaşanan uçuşların yavaşlaması sorunu turizmi de baltaladı. Sözde maaşların artması talebiyle çekilen bu operasyon devlete açık bir şantaj... Meselenin AK Parti MKYK'da gündeme geldiği Başkan Erdoğan'ın da kritik bir talimat verdiği öğrenildi.

Son dönemde hava trafiğinde artan rötarların altından devlete operasyon çıktı.

 

'KULE'DEN DEVLETE ŞANTAJ

Maaşlarının artmasını isteyen hava trafik kontrolörleri "İnisiyatif almadan çalışma" sistemine geçince seferlerin azaldığı ve rötarların arttığı öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: SORUMLULARI HESABA ÇEKİN

Söz konusu opersyon AK Parti MKYK'da gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu işi ivedilikle çözün, gereken neyse onu yapın, sorumluları hesaba çekin" talimatı verdiği öğrenildi.

 
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TURİZME BALTA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eylem nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini ve acil çözüm üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Rötarlı uçuş ve aksamalardan en çok Antalya ve Sabiha Gökçen Havalimanlarının etkilendiğini belirten Ersoy, uçuşların yavaşlamasının birçok olumsuz etki oluşturduğunu, günde ortalama 45 uçak inebilecekken bu sayının 30'lara düştüğünü, uçak başı 7-8 dakikalık bir kayıp yaşandığına ve bunun mali yükünün çok fazla olduğunu belirtti.

BAKANLAR BÖLGEYE GİDECEK

Bakan Ersoy, Haziran ayından itibaren yaşanan sıkıntıların sistemi olumsuz etkilediğini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuyu en kısa sürede çözeceklerini belirtti ve önümüzdeki günlerde Antalya'ya gideceklerini söyledi.

"DEVLETE ŞANTAJ YAPIYORLAR"

Yapılan eylemle kabineden "şantaj" yorumu geldi. Sabah'ta yer alan haberde bir kabine üyesinin "Zaten yüksek maaş alıyorlar. Sefer paylarından pay verdiğimiz takdirde bu sefer yer hizmetlerinde çalışanlar ve diğer personeller aynı talepte bulunacak, eyleme geçecek. Bu şekilde sorunun önünü alamayız. 'Paramızı verin inisiyatif kullanalım, vermiyorsanız inisiyatif kullanmayacağız' diyorlar. Bu devlete şantaj. Çalışmak istemiyorlarsa gitsinler, gerekirse yerlerine yenilerini istihdam ederiz. Herkes devleti şantajla eline geçirebileceğini sanmasın. Gerekirse yeni elemanlar alır eğitim verir iş yapmayan kişileri de işten çıkarırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

TEPKİ YAĞDI: DEVLETE OPERASYON ÇEKİLİYOR

Skandalın ortaya çıkmasının ardından hava trafik kontrolörlerinin maaş bahanesine sığınarak yaptıkların eylemin devlete bir operasyon olduğu yorumları yapıldı. Özellikle turizm sezonunda girişilen bu operasyonun sektöre balta vurmaya yönelik olduğu değerlendirildi. Sosyal medyada vatandaşlar devleti zor durumda bırakmak için bu işe girişenlere yönelik gerekenin yapılmasını istedi.

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