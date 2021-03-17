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Siyaset Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması
Siyaset

Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması

Terör örgütü PKK'nın siyası uzantısı HDP'nin Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili fikirlerinin değişmediğini dile getiren Kurtulan "Ne kadar ceza verirseniz verin, Türkiye'nin Afrin'e, o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum" şeklinde küstah sözler sarfetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 18:57:00 -
Devlete kafa tutmaya kalktı... HDPKK'lı Fatma Kurtulan'dan skandal "Afrin" savunması

HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kurtulan ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa söz verdi.

Küstah sözler: Ne kadar ceza verirseniz verin

Kurtulan, Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili fikirlerinin değişmediğini ifade ederek, "Bu paylaşımı yaptığımda HDP Eş Genel Başkan Yardımcısıydım. Şimdi de partide milletvekiliyim. Bu paylaşımı savaşa karşı olduğum için yaptım. Ne kadar ceza verirseniz verin, Türkiye'nin Afrin'e, o bölge halkının rızası olmadan girişini doğru bulmuyorum. Bunu söylemenin de ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Kenan Maçoğlu, yazılı savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi. Mahkeme, Kurtulan ve avukatının süre taleplerini kabul ederek, davayı erteledi.

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