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Devlete 549 memur alınacak

Kamu kurumları tarafından yayımlanan memur alım ilanlarının büyük bir kısmı Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlandı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:56
Devlete 549 memur alınacak

Kamu kurum ve kuruluşları yayımladıkları ilanlar ile kadrolarında personel açığı bulunan birimlerine memur alımı yapıyorlar.

Bu çerçevede DPB'de KPSS-B Grubu Kurumsal Memur alım ilanları bulunuyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralaması esasına göre yapılacak olan bu alımları sizler için derledik.

ALIM YAPACAK KURUMLAR VE KADRO DETAYLARI

Devlet kurumları tarafından yayımlanan memur alım ilanlarını siz okuyucularımıza anlık olarak aktarıyoruz. Bu haberimizde de sizlere Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan KPSS-B Grubu Kurumsal Memur alım ilanlarını derledik.

Söz konusu alım ilanlarını yayımlayan kamu kurumları ve alım yapılacak personel sayıları şu şekilde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 500 Memur alımı, Lice Belediye Başkanlığı 1 memur alımı, ÖSYM Başkanlığı 5 memur alımı, Çardaklı Belediye Başkanlığı 1 memur alımı, Zaytinburnu Belediye Başkanlığı 42 memur alımı.

BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu kurumları tarafından yayımlanan memur alım ilanlarına başvuru yapacak adayların ilan metinlerinde yer alan tüm koşullara haiz olmaları gerekiyor. Bu koşullara haiz olmayan adaylar başvuru yapsalar dahi başvuruları kabul edilmeyecek.

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak, Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Ayrıca yukarıda yer alan kurumlar alım yapacakları kadrolara göre özel koşullar talep edebilir. Adayların bu koşulları da sağlamaları gerekiyor.

İLANLARA DAİR DETAYLAR

Söz konusu alım ilanları ile ilgili olarak diğer detaylara ulaşmak ve ilan metinlerini görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 500 Memur alımı için TIKLAYINIZ

Lice Belediye Başkanlığı 1 Memur alımı için TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanlığı 3 Memur alımı için TIKLAYINIZ

Çardaklı Belediye Başkanlığı 1 Memur alımı için TIKLAYINIZ 

Zaytinburnu Belediye Başkanlığı 42 Memur alımı için TIKLAYINIZ 

Kaynak: Kamupersoneli

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 22:56
  1. İstanbul
  2. memur alımı
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