Devlet ulusal şirketleri Ocak 2024'te (BAE) Birleşik Krallık'ta faaliyete geçecek! BAE'den alkışlanacak sürpriz hamle

Markel Group Inc. şirketinin bir iştiraki ve ABD'nin en büyük program hizmetleri taşıyıcısı olan State National Companies, faaliyetlerini Birleşik Krallık'a genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Markel International Insurance Company Limited ile işbirliği içinde yeni bir bölüm açacak. Bu girişim, özel ticari branşlara odaklanarak Birleşik Krallık'taki genel acentelere (MGA) hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

State National ve Markel International'ın stratejik hamlesi, State National'ın kırk yıllık program hizmetleri uzmanlığı ile Markel International'ın güçlü finansal konumunu bir araya getirerek İngiltere MGA pazarındaki önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Yeni bölüm, İngiltere pazarında bulunmayan özel program hizmetleri teklifleri sunmayı amaçlıyor. CEO'lar Matt Freeman ve Simon Wilson, bu girişimin kritik bir boşluğu doldurmak ve State National'ın güvenilir itibarından yararlanmak açısından önemini vurguladılar.

Rob Whitt, bu genişlemeyi denetlemek üzere State National Global'in İcra Direktörü olarak atanmış olup, yasal onay beklenmektedir.

State National, mülk ve kaza sigortası çözümleri ve portföy koruma çözümleri sunan Program Hizmetleri ve Kredi Veren Hizmetleri segmentleri aracılığıyla ABD sigorta pazarında kendini kanıtlamıştır.

State National Companies İngiltere'deki genişlemesine hazırlanırken, Markel Group Inc. şirketinin finansal ölçümleri ve InvestingPro İpuçları şirketin güçlü pozisyonuna dair bir fikir veriyor. Dikkat çeken bir InvestingPro İpucu, Markel'in (MKL) yeni pazarlara girerken potansiyel büyüme ve değer yaratma için olumlu bir işaret olan yüksek bir yatırılan sermaye getirisi sağlamasıdır. Ayrıca, bu yıl net gelir artışı beklentisi stratejik hamleyi destekliyor ve şirketin genişlemesini sürdürmek ve buna yatırım yapmak için finansal sağlığa sahip olduğunu gösteriyor.

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InvestingPro verilerine göre, Markel'in düzeltilmiş piyasa değeri 18,91 milyar dolar olup, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 9,73'lük zorlayıcı bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahiptir ve bu da şirketin kazançlarına kıyasla potansiyel olarak değerinin altında olduğunu göstermektedir. Aynı dönemdeki %36,97'lik gelir artışı özellikle etkileyicidir ve şirketin gelir akışlarını önemli ölçüde artırma kabiliyetini yansıtmaktadır. Ayrıca, %49,66'lık brüt kâr marjı, şirketin satılan malların maliyetini ve işletme giderlerini yönetmedeki etkinliğini göstermektedir.

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