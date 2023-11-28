  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den vergi teklifi: Turistlerden şehir vergisi alınsın

4 yılda neler olmuş neler! Mansur’un usulsüzlükleri Sayıştay raporuna takıldı

ASELSAN ROBOSİM'i tüm Türkiye'ye böyle duyurdu: Dünyada benzeri yok

İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik: ‘Fatih Terim bu işten çok rahatsız olur’

Türk İHA'ları bir ülkeyi adeta ipten almış! Böyle duyurdular: 3 bin saldırıyı Bayraktar TB2 SİHA ile önledik

Adıyaman depremi de ders olmamış! Kentsel dönüşüme karşı yine aynı tırı vırı

Listede Türkiye bombası! İşte dünyanın en ölümcül savaş uçakları

Gazze için bakın ne yaptı! Koca koca proflar şu Hollywoodçu kadar olamadı

O banka hakkında flaş karar! Bundan sonra katılım bankası olarak yola devam edecekler

İstanbul'daki ilçe, 57 ilden daha büyük! İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri
Ekonomi Devlet ulusal şirketleri Ocak 2024'te (BAE) Birleşik Krallık'ta faaliyete geçecek! BAE'den alkışlanacak sürpriz hamle
Ekonomi

Devlet ulusal şirketleri Ocak 2024'te (BAE) Birleşik Krallık'ta faaliyete geçecek! BAE'den alkışlanacak sürpriz hamle

Yeniakit Publisher
2023-11-28 20:29:00 - 2023-11-28 20:30:15
Devlet ulusal şirketleri Ocak 2024'te (BAE) Birleşik Krallık'ta faaliyete geçecek! BAE'den alkışlanacak sürpriz hamle

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) genel acentelere (MGA) hizmet vermek üzere tasarlıyor! Markel Group Inc. şirketinin bir iştiraki ve ABD'nin en büyük program hizmetleri taşıyıcısı olan State National Companies, faaliyetlerini Birleşik Krallık'a genişletmeye hazırlanıyor.

Markel Group Inc. şirketinin bir iştiraki ve ABD'nin en büyük program hizmetleri taşıyıcısı olan State National Companies, faaliyetlerini Birleşik Krallık'a genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Markel International Insurance Company Limited ile işbirliği içinde yeni bir bölüm açacak. Bu girişim, özel ticari branşlara odaklanarak Birleşik Krallık'taki genel acentelere (MGA) hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

State National ve Markel International'ın stratejik hamlesi, State National'ın kırk yıllık program hizmetleri uzmanlığı ile Markel International'ın güçlü finansal konumunu bir araya getirerek İngiltere MGA pazarındaki önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Yeni bölüm, İngiltere pazarında bulunmayan özel program hizmetleri teklifleri sunmayı amaçlıyor. CEO'lar Matt Freeman ve Simon Wilson, bu girişimin kritik bir boşluğu doldurmak ve State National'ın güvenilir itibarından yararlanmak açısından önemini vurguladılar.

Rob Whitt, bu genişlemeyi denetlemek üzere State National Global'in İcra Direktörü olarak atanmış olup, yasal onay beklenmektedir.

State National, mülk ve kaza sigortası çözümleri ve portföy koruma çözümleri sunan Program Hizmetleri ve Kredi Veren Hizmetleri segmentleri aracılığıyla ABD sigorta pazarında kendini kanıtlamıştır.

State National Companies İngiltere'deki genişlemesine hazırlanırken, Markel Group Inc. şirketinin finansal ölçümleri ve InvestingPro İpuçları şirketin güçlü pozisyonuna dair bir fikir veriyor. Dikkat çeken bir InvestingPro İpucu, Markel'in (MKL) yeni pazarlara girerken potansiyel büyüme ve değer yaratma için olumlu bir işaret olan yüksek bir yatırılan sermaye getirisi sağlamasıdır. Ayrıca, bu yıl net gelir artışı beklentisi stratejik hamleyi destekliyor ve şirketin genişlemesini sürdürmek ve buna yatırım yapmak için finansal sağlığa sahip olduğunu gösteriyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

InvestingPro verilerine göre, Markel'in düzeltilmiş piyasa değeri 18,91 milyar dolar olup, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda 9,73'lük zorlayıcı bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahiptir ve bu da şirketin kazançlarına kıyasla potansiyel olarak değerinin altında olduğunu göstermektedir. Aynı dönemdeki %36,97'lik gelir artışı özellikle etkileyicidir ve şirketin gelir akışlarını önemli ölçüde artırma kabiliyetini yansıtmaktadır. Ayrıca, %49,66'lık brüt kâr marjı, şirketin satılan malların maliyetini ve işletme giderlerini yönetmedeki etkinliğini göstermektedir.

Şirketin temettü ödemelerine devam etme kabiliyeti ve likit varlık pozisyonu gibi daha derin finansal analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenen okuyucular için InvestingPro platformu ek bilgiler sunuyor. Şu anda platformda Markel için listelenmiş 7 InvestingPro İpucu daha bulunuyor. Özel Siber Pazartesi indirimi ile aboneler bu değerli içgörülere %55'e varan indirimlerle erişebilir. Yatırımcıların, State National'ın Birleşik Krallık'taki genişlemesinin Markel'in performansı üzerindeki etkilerini değerlendirirken ayrıntılı finansal ölçümler ve uzman analizi için InvestingPro 'yu kullanmaları için uygun bir an olabilir.

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?
ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

Dünya

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...
Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...

Ekonomi

Çiftçilere yüzde 150 zam müjdesi! Türkiye kararı: Tarım bakanlığı açıkladı! İşte masadaki diğer ihtimaller...

Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu
Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu

Otomotiv

Dünyanın en büyük devlerinden! Volkswagen'den flaş açıklama, dünyayı salladı: Rekabetçiliğimizi kaybettik diyerek duyurdu

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması
Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Ekonomi

Dünyaca ünlü varlık yöneticisi Amundi, Türk lirasına yeniden yatırım yapmaya başladı! Bomba Türkiye açıklaması

Dolar kuru 29 TL'ye dayandı! Dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yeni tahmin
Dolar kuru 29 TL'ye dayandı! Dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yeni tahmin

Ekonomi

Dolar kuru 29 TL'ye dayandı! Dolar endeksi son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi! Yeni tahmin

Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!
Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!

Dünya

Rusya resmen açıkladı: Ukrayna ordusu, zehirlemek için kimyasal silah kullandı! Eğer iddialar doğruysa tam bir skandal!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23