Devlet tüm imkanlarını seferber etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 14 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti.

Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez denetimlerde bulundu. Kilis'te ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Hatay'da ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Soylu Pazarcık'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Nebati Şanlıurfa hakkında bilgi verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hissedildiği illerden Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Nebati, Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, en hızlı çözümü üretmek için koordinasyon ve değerlendirme toplantılarını ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Dönmez Adana'da açıklamalarda bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Gerek elektrik iletim hatlarında ve nakil hatlarında gerekse doğal gaz iletim ve dağıtım hatlarında hasarlar var." dedi. Dönmez, Adana'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile yaptığı açıklamada, olay anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla, yıkılan hasar gören binalarda arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını söyledi.

Bakan Yanık: Tüm birimler sahada

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Adana'da 7 binanın yıkıldığını ve 36 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, " Öncelikle ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin merkez üssü biliyorsunuz Pazarcık. Pazarcık Kahramanmaraş başta olmak üzere yaklaşık maalesef 10 ilimizde çok şiddetli hissedildi. Şu anda hemen depremin akabinde bütün kurum ve kuruluşlarımız, devletimizin bütün kurumları çok hızlıca harekete geçtiler. Hızlıca koordine olup her bir ilimizde depremden etkilenen her bir ilimizde bir bakan arkadaşımız görevli olmak üzere bölgelere hepimiz intikal ettik. Sayın valilerimiz AFAD Başkanlığımız zaten ilk dakikadan itibaren görevlerinin başındalar. Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak psikososyal destek ekiplerimiz sıfırıncı dakikadan itibaren sahaya zaten iniyorlar. Bunun dışında ayni yardımlar için lojistik merkezlerimizi hemen hızlıca harekete geçirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan malzemelerini de buralardan temin edeceğiz" dedi.

Kesintisiz mesai

Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'daki çalışmaları ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ takip etti. Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati incelemelerde bulunurken, Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez denetimlerde bulundu. Kilis'te ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevlerine devam ederken, Malatya'da ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışma yürüttü. Hatay'da ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmalarını sürdürüyor.

29 ilin valisi görev aldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi. İşte 29 valinin sorumlu olduğu ilçeler...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.

İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:

1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı

2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez

3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez

4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez

5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez

6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye

7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez

8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez

9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı

10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun

11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun

12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan

13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez

14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez

15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez

16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin

17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü

18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan

19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan

20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez

21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez

22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez

23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık

24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu

25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir

26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez

27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez

28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez

29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez