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Devlet tiyatrolarından kovulan Levent Üzümcü ifade verdi

Devlet tiyatrolarından kovulan Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 15:56
Devlet tiyatrolarından kovulan Levent Üzümcü ifade verdi

Tiyatrocu Levent Üzümcü, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Üzümcü, Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN…

Burada, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'na ifade veren Üzümcü, daha sonra adliyeden ayrıldı. Üzümcü hakkında, sosyal medya hesapları üzerinden farklı tarihlerde "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine yapılan ihbar kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Üzümcü hakkında ifadeye gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 15:56
  1. Devlet Tiyatroları
  2. Levent Üzümcü
  3. cumhurbaşkanına hakaret
  4. soruşturma

YORUM YAZ

  • Yusuf KlkYusuf Klk20 dk önce
    Biraz çabalasanız eminim ki yaptığınızın en fazla size zarar verdiğini kavrayabileceksiniz ama olmuyor işte. Üç kuruş çok daha değerli değil mi?
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