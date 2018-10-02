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Devlet Tiyatrolarında perde ‘Reis Bey’le açılıyor

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek’in ünlü tiyatro eseri “Reis Bey” ile bugün sezon açılışı yapacak.

02 Ekim 2018 Salı 11:17

Yeni tiyatro sezonunda 70. yılını kutlayacak Devlet Tiyatroları (DT), sezona 32 prömiyerle başlayacak. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek’in yazdığı, Özer Tunca’nın yönettiği Reis Bey’in ilk gösterimi, Ankara DT aracılığıyla 2018-2019 sezonunun açılacağı 2 Ekim Salı günü Küçük Tiyatro’da yapılacak.

Yönetmen Tunca, yaptığı açıklamada, DT’de prömiyer yapacak oyunu 2009’da Bursa Şehir Tiyatrosu’nda da sahnelediğini söyledi. Reis Bey’in o dönem 9 sezon sahnelendiğini dile getiren Tunca, oyunu ilk kez DT sahnesine taşıdıklarını belirtti. 

Tunca, daha önce Necip Fazıl’ın yazdığı “Para” oyununu da yönettiğini anımsatarak, “Reis Bey, benim dördüncü Necip Fazıl Kısakürek rejim. Teksti okursunuz ama sahneleme çok farklıdır. Teksti okuduğunuzda kafanızda bir dünya, resimler, sahneler oluşur ve o teksten yola çıkarak o dünyayı kurarsınız sahnede. Reis Bey’i ilk okuduğum zaman bir dünya oluşmuştu, yine iki katlı bir dekordu. Ama burada bambaşka bir rejiyle, kadroyla seyirci karşısına çıkacak inşallah” ifadelerini kullandı.

“Biletler tükendi” 

Reis Bey’de “iyi ve kötü” gibi insanda aynı anda var olan zıtlıkların da işlendiğine dikkati çeken Tunca, “Reis Bey’in prömiyeri için biletler tükendi. Hatta ikinci günün biletleri de bitti. Çok iyi gidiyor satışlar. Oyunlarımı bütün kitleleri içine alacak şekilde yapmaya çalışıyorum. Bu oyun sadece Ankara’da değil, belki yurt dışında, bütün bölgelerde, büyük illerde de oynayacak. O yüzden bütün seyirciyi kavrayacak bir oyun. Herkesi bekliyorum. Gelirlerse çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:17
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. reis bey
  4. Devlet Tiyatroları

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