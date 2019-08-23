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Devlet Tiyatroları’nda ilk turda sahne alacak oyunlar belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi’nde basın açıklaması düzenleyerek 2019-2020 sezonunda sahnelenecek oyunları açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:48
Devlet Tiyatroları’nda ilk turda sahne alacak oyunlar belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi’nde basın açıklaması düzenleyerek 2019-2020 sezonunda sahnelenecek oyunları açıkladı. 2018-2019 sezonunda prömiyer yapıp, kapalı gişe oynayan bazı oyunlar da 2019-2020 sezonunda seyircinin beğenisine sunulacak.


2019-2020 tiyatro sezonu için hazırlanan repertuvarda çok titiz davranıldığını söyleyen Kurt, “Devlet Tiyatrosu, Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat kurumudur. O yüzden bütün Türkiye’yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz” dedi.


1 Ekim Salı günü 2019-2020 tiyatro sezonu başlayacak. 2018-2019 sezonunda prömiyer yapıp 2019-2020 sezonunda Türkiye genelinde sahnelenecek oyunlar şu şekilde:


Ankara Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Divane Ağaç’ , ‘Eyvah Nadir’, ‘Hüzzam’ , ‘İkinci Katil’ , ‘Mehmet Akif’ , ‘Midas’ın Altınları’ , ‘Radyo-yu Hümayun’ , ‘Reis Bey’ , ‘Terörist’ , ‘Bankta İki Kişi’ , ‘Cimri’ , ‘Fare Kapanı’ , ‘Kapan (Sleuth)’ , ‘Kış Masalı’ , ’12 Öfkeli’, ‘Siyahlı Kadın’ , ‘Suç ve Ceza’ oyunları sahnelenecek.


İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Bay Z’ , ‘Bir Nefes Dede Korkut’ , ‘Bir Peri Masalı’ , ‘Kendi Gök Kubbemiz’ , ‘Turta Girmemiş Orman’ , ‘Giydirici’ , ‘Hamlet’ , ‘Hırçın Kız’ , ‘Kosovalı Peer Gynt’ , ‘Profesyonel’ oyunları sahnelenecek.


Antalya Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Deli Dumrul’ , ‘Zümrüdüanka’ , ‘Godot’yu Beklerken’i Beklerken’ oyunları sahnelenecek.


Sivas Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Ayışığı Sirki’ , ‘Bir Yaz Dönümü Gece Rüyası’ oyunu sahnelenecek.


İzmir Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Kantocu’ , ‘Kaşıkçılar’ oyunları sahnelenecek.


Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Akide Şekeri’ , ‘Bir İnce Sızı Nisan 1915’ oyunları sahnelenecek.


Van Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Kahvede Şenlik Var’ oyunu sahnelenecek.


Konya Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Akümülatörlü Radyo’ oyunu sahnelenecek.


Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Korkut Ata’ oyunu sahnelenecek.


Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda ilk turda; ‘Gül’e Ağıt’ oyunu sahnelenecek.


Bu oyunların yanı sıra 2019-2020 tiyatro sezonunda prömiyer yapacak ilk tur oyunları ise şu şekilde:


‘Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını’ , ‘Vatan Yahut Namık Kemal’ , ‘Buzlar Çözülmeden’ , ‘Keşanlı Ali Destanı’ , Kuzguncuklu Fazilet’ , ‘Gulyabani’ , ‘Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye’ , ‘Kozalar’ , ‘Shirley Valentine’ , ‘Kanlı Düğün’ , ‘Küçük Burjuva Düğünü’ , ‘Annemin Son Çılgınlıkları’ , ‘Yanlışlıklar Komedyası’.


2019-2020 tiyatro sezonunda, Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk defa oynanacak oyunlar ise şu şekilde:


‘Arf Sabiti’ , ‘Moira’nın Gece Döngüsü’ , ‘Lüküs Hayat’ , ‘Kasetçi’ , ‘Amak-ı Hayal’ , ‘Leyla ile Mecnun’ , ‘Yarım Gün Ülkesi’ , ‘Uçmak’ , ‘Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikayesi’, ‘Kaçış: 3 Kıyamete Çağrı’ , ‘Anlaşılmaz Konuşmalar’ , ‘Kayıp El’.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:48
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