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Devlet Tiyatrolarında bir ilk! Perde Necip Fazıl'ın Reis Bey'i ile açıldı

Devlet Tiyatrolarında bir ilk yaşandı. Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey" ile yeni sezon açıldı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 00:30
Devlet Tiyatrolarında bir ilk! Perde Necip Fazıl'ın Reis Bey'i ile açıldı

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez sahnesine taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey" ile yeni sezonu açtı.

Ankara Küçük Tiyatro'da izleyici karşısına çıkan ve Özer Tunca'nın yönettiği, gencecik bir çocuğu haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatan "Reis Bey" oyununu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent'in yanı sıra Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Özer ile sanatseverler izledi.

Oyunun ardından Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Arısoy, yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti.

'Repertuvarımızın yüzde 75'i yerli olacak'

DT tarafından ilk kez sahnelenen "Reis Bey" oyununun ardından konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, Türkiye genelinde 32 prömiyerle perdelerini açtıklarını belirterek, "Türk tiyatrosunun kendi yazar, oyuncu ve dramaturglarıyla gelişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden bu sezon repertuvarımızın yüzde 75'ini yerli oyunlara oluşturacak." dedi.

Türk seyircisinin karşısına 100 yeni ve 60 geçen yıldan devam eden olmak üzere 160 oyunla çıkacaklarını ifade eden Mustafa Kurt, Türkiye'nin dışındaki tüm soydaş halkları ve Balkanları kapsayan bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı ve Özer Tunca'nın yönettiği "Reis Bey" oyunun oyuncuları arasında, Osman Nuri Ercan, Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma Bayraktargil ve Şemsettin Zırhlı gibi isimler yer aldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 00:30
  1. Ankara
  2. Necip Fazıl Kısakürek
  3. reis bey
  4. Devlet Tiyatroları

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