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Ekonomi Devlet Tiyatrolarına sınavsız personel alınacak
Ekonomi

Devlet Tiyatrolarına sınavsız personel alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek ilanla duyurulan pozisyonlara 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın toplam 121 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:39:00 -
Devlet Tiyatrolarına sınavsız personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular elektronik ortamda ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Adaylarda Aranılan Özel Şartlar’da belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi ” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

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