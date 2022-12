Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ilişkin (DETSİS) Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde (DETSİS) tanımlanacak. Detsis no nasıl öğrenilir, Detsis no nerede yazar, Detsis nedir, Detsis no nedir nasıl öğrenilir işte detaylara ilişkin haber...