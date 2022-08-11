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Dünya Devlet televizyonunda Türkiye aleyhinde skandal açıklama
Dünya

Devlet televizyonunda Türkiye aleyhinde skandal açıklama

NATO üyeliği şartı olarak İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği teröristler için sığınma başvurusu yolunu açan Norveç'te devlet televizyonu açık açık teröristlere kucak açacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 19:59:00 -
Devlet televizyonunda Türkiye aleyhinde skandal açıklama

İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürülmüştü. Norveç devlet televizyonunda açık açık “Türkiye’ye iade edilmekten korkan kişiler, Norveç’e sığınabilir” ifadeleri kullanıldı.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsveç terör örgütü PKK ve FETÖ üyesi kişilerin Türkiye'ye iade etme sözü verdi.

Norveç devlet televizyonundan 'sığınma' açıklaması

Bütün NATO ülkelerini kapsayan anlaşmaya rağmen Norveç, İsveç'in iade edeceği teröristlere kucak açtı. Geçtiğimiz günlerde konuşulan iddianın ardından Norveç'te devlet televizyonu iddiaları doğruladı.

Norveç devlet kanalı NRK'de, “İsveç’te yaşayıp da Türkiye’ye iade edilmekten korkan kişilerin sığınma başvurusu kabul edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

 

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