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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alım ilanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) son dakika alım haberi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde su arıza işçisi ve mekanik bakım ve onarımcısı alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) alımları ne zaman? DSİ alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)başvuru şartları neler? DSİ iş ilanları sorgula.

20 Ağustos 2019 Salı 18:16
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alım ilanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) son dakika alım haberi. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde su arıza işçisi ve mekanik bakım ve onarımcısı alımının yapılacağı açıklanmasından sonra Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) alımları ne zaman? DSİ alımları başladı mı? sorusu sorulmaya başlandı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)  başvuru şartları neler? DSİ iş ilanları sorgula.

İŞKUR üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarına yeni personel alımı için iş ilanları yapılmakta. 20 Ağustos 2019 tarihli İŞKUR kamu iş ilanları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde hizmet veren Alanya-gazipaşa sulama birliği başkanlığına su arıza işçisi ve mekanik bakım ve onarımcısı alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilana en az ilköğretim mezunu kişilerin başvuruda bulunması talep edildi ve ilanlarda istenen en yüksek eğitim seviyesi ise lisans olarak açıklandı. Başvurular 26 Ağustos 2019 tarihine kadar  yapılacaktır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) işçi alım ilanı İŞKUR’un "https://esube.iskur.gov.tr" sitesi üzerinden yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 18:16
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