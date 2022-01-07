Devlet, stokçulara göz açtırmayacak

Düzenlemeye ilişkin TBMM Tarım Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin Akit’e değerlendirmelerde bulundular...

Mecbur bıraktılar

Devletin her şeyi ceza ve yaptırımlarla düzeltmek gibi bir anlayışa sahip olmadığını belirten Yunus Kılıç, şunları dile getirdi: “Stokçulukla alakalı 2015 yılında 6585 sayılı Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi kanununa 2020 yılında Fahiş Fiyat Ertışı, Stokçuluk, Haksız Fiyat Kurulu’nun kurulması ile ilgili ek bir madde ilave etmiştik. O zaman bu kanunda bulunan unsurları 10 kat artırmıştık. Fakat günümüz şartları ve enflasyon oranlarını düşündüğümüz zaman bu yaptırımlar çok da caydırıcı olmadı. Dolayısıyla bunların güncellenmesi gerekiyordu. Pandemi döneminde sektör paydaşları ısrarlı uyarılara rağmen uygun şekilde davranmamaları devleti bu yola yöneltti.

Ahilik kültürü çağrısı

Yeni çıkan kanun ile bu cezalar artırıldı. Devlet tabii ki her şeyi cezalarla, yaptırımlarla düzeltmek istemez. Bizim her şeyi cezayla düzeltiriz anlayışımız yoktur. Ancak uymamakta ısrar edenlere bu cezalar sonuna kadar uygulanır. Umut ediyorum buna ihtiyaç olmadan paydaşlar ülkemizin geleneklerine uygun, ahilik kültür ve geleneklerine uygun bir ticaret anlayışıyla devam ederler.” AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de, haksız fiyat artışlarının önüne geçme konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:

Ülke de millet de sahipsiz değil

“Tedarik zincirlerinin tüm aşamalarına dönük devletimiz tedbirlerini almayı sürdürüyor. Perakende satış noktalarında haksız fiyat artışları göz yumulacak bir durum değildir. Usulsüzlük yapan, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan, tüketicileri mağdur eden her eylem devletimizin güçlü iradesiyle karşılık bulacak ve sonuçları ağır olacaktır. Bu eylemlerde bulunanlara 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar para cezası uygulanacak. Geçmişte çok defa yaşadığımız gibi yine milletimiz ile birlikte ekonomik bir mücadele veriyoruz. Milletimizi sömürme gayesiyle yola çıkan stokçu ve fırsatçılar hak ettikleri cezayı alacaklar. Milletimiz müsterih olsun. Erdoğan’ın liderliğinde gerekli tüm tedbirler alınıyor.”