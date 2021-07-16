Devlet Rize’nin yanında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rize’deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.
Yeni Akit Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Rize’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktardıklarını bildirdi.
7 gün 24 saat esasıyla çalışmalar sürdürülüyor
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yanık maddi katkıların yanında 5 psikososyal destek grubunun sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Temel ihtiyaçları karşılanıyor
Yanık, “Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1.000.000 TL kaynak aktardık” dedi