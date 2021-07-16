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Gündem Devlet Rize’nin yanında
Gündem

Devlet Rize’nin yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Rize’deki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 14:09:00 -
Devlet Rize’nin yanında

 Yeni Akit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Rize’de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktardıklarını bildirdi.

7 gün 24 saat esasıyla çalışmalar sürdürülüyor

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yanık maddi katkıların yanında 5 psikososyal destek grubunun sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Temel ihtiyaçları karşılanıyor

Yanık, “Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1.000.000 TL kaynak aktardık” dedi

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