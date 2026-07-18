Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Daha ucuz, daha donanımlı Benzinli Jaecoo 7'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin sterlin (yaklaşık 40 bin dolar) seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Land Rover'ın en küçük modeli olan Range Rover Evoque yaklaşık 45 bin sterlinden satışa sunuluyor. Üstelik fark yalnızca fiyatla sınırlı değil. Jaecoo 7'de ön koltuk ısıtma, panoramik cam tavan gibi Range Rover'da ekstra ücret karşılığında sunulan birçok özellik standart olarak yer alıyor. Bunun yanında Jaecoo 7 için 7 yıl garanti verilirken, Evoque modellerinde garanti süresi 3 yıl ile sınırlı. Uygun fiyat ve zengin donanım kombinasyonu sayesinde Jaecoo 7 son aylarda İngiltere'nin en çok satan otomobillerinden biri haline geldi. Bu nedenle bazı çevreler araca, düşük fiyatlı e-ticaret platformuna gönderme yaparak "Temu'nun Range Rover'ı" lakabını taktı. Birleşik Krallık, Avrupa'da Çin üretimi otomobillere en açık pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Ülke, Avrupa Birliği'nin bazı Çin üretimi elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerini uygulamıyor.