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Otomotiv
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Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

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Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Çinli SUV modeli Jaecoo 7, uygun fiyatı, zengin donanımı ve 7 yıllık garantisiyle İngiltere'de satış rekorları kırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar pek olası görünmeyen bir tablo bugün gerçeğe dönüştü. Çinli SUV modelleri, Birleşik Krallık pazarında İngiliz otomotivinin simgelerinden biri olan Land Rover'a doğrudan rakip olmaya başladı. Daha düşük fiyatlar, daha zengin donanım seçenekleri ve Avrupa otomotiv sektöründeki köklü değişimler sayesinde Çinli markalar hızla güç kazanıyor. Bloomberg News'e göre bu dönüşüm, İngiltere otomobil pazarının dengelerini değiştirmeye başladı. İngiltere'nin kırsal bölgelerinde Land Rover uzun yıllardır günlük yaşamın ve yerel kültürün ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Ancak son dönemde dikkatleri üzerine çeken yeni bir isim var: Jaecoo 7. Çin üretimi SUV, geleneksel rakiplerinden müşteri kazanarak satışlarını hızla artırıyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Jaecoo 7'nin Range Rover'a olan dikkat çekici benzerliği tesadüf değil. Jaecoo'nun üreticisi olan Çinli Chery Automobile, 2012 yılından bu yana Jaguar Land Rover ile Çin'de araç üretimi yapan ortak bir girişim yürütüyor. İki şirket ayrıca kısa süre önce Land Rover'ın efsanevi Freelander markasını Çin pazarı için geliştirilecek elektrikli bir modelle yeniden canlandırmak üzere iş birliği yaptı. Bu projede Jaguar Land Rover tasarım ve marka kimliğini sağlarken, Chery ise teknolojik altyapıyı geliştiriyor. Eleştirilere rağmen Jaguar Land Rover, kendi araçlarının daha varlıklı müşteri kitlesine hitap ettiğini ve farklı bir segmentte konumlandığını savunuyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Bloomberg News'e göre Jaecoo'nun yükselişi, Çinli otomobil markalarının Avrupa'daki daha geniş çaplı yükselişinin bir parçası. Geçen mayıs ayında Çinli markalar, Avrupa'da satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturarak ilk kez çift haneli pazar payına ulaştı. Bu durum, geleneksel Avrupalı üreticilere karşı rekabet güçlerinin giderek arttığını gösteriyor. Çinli üreticiler; düşük üretim maliyetleri, elektrikli ve hibrit araç geliştirmedeki hızları sayesinde avantaj elde ederken, birçok Avrupalı üretici de rekabet gücünü koruyabilmek için Çinli şirketlerle ortaklık arayışına yöneliyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Daha ucuz, daha donanımlı Benzinli Jaecoo 7'nin başlangıç fiyatı yaklaşık 30 bin sterlin (yaklaşık 40 bin dolar) seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık Land Rover'ın en küçük modeli olan Range Rover Evoque yaklaşık 45 bin sterlinden satışa sunuluyor. Üstelik fark yalnızca fiyatla sınırlı değil. Jaecoo 7'de ön koltuk ısıtma, panoramik cam tavan gibi Range Rover'da ekstra ücret karşılığında sunulan birçok özellik standart olarak yer alıyor. Bunun yanında Jaecoo 7 için 7 yıl garanti verilirken, Evoque modellerinde garanti süresi 3 yıl ile sınırlı. Uygun fiyat ve zengin donanım kombinasyonu sayesinde Jaecoo 7 son aylarda İngiltere'nin en çok satan otomobillerinden biri haline geldi. Bu nedenle bazı çevreler araca, düşük fiyatlı e-ticaret platformuna gönderme yaparak "Temu'nun Range Rover'ı" lakabını taktı. Birleşik Krallık, Avrupa'da Çin üretimi otomobillere en açık pazarlardan biri olarak öne çıkıyor. Ülke, Avrupa Birliği'nin bazı Çin üretimi elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerini uygulamıyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Bugün Çinli markalar, Avrupa'nın ikinci büyük otomobil pazarı olan İngiltere'deki satışların yaklaşık beşte birini oluşturuyor. Bu değişim aynı zamanda İngiliz otomotiv sanayisinin uzun süredir yaşadığı gerilemeyi de gözler önüne seriyor. Bir dönem Jaguar, Mini ve MG gibi efsanevi markaların merkezi olan İngiltere'de otomobil üretimi geçen yıl 1956'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Üstelik büyük İngiliz markalarının önemli bölümü artık yabancı yatırımcıların elinde bulunuyor. Jaguar Land Rover, Hindistan merkezli Tata Group'a aitken, diğer birçok tarihi İngiliz markası da Avrupalı ve Asyalı şirketlerin kontrolüne geçmiş durumda.

#5
Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Yeni Çinli markalar da geliyor Son yıllarda İngiltere'de satış yapan otomobil markalarının sayısı 2019'daki yaklaşık 45 markadan 75 markaya yükseldi. Bu artışın arkasındaki en önemli nedenlerden biri BYD, Leapmotor, Omoda ve Jaecoo dahil 14 yeni Çinli markanın pazara giriş yapması oldu. Yakın dönemde yeni Çinli üreticilerin de İngiltere pazarına girmesi bekleniyor. Xiaomi, 2028 yılına kadar İngiltere'de otomobil satmayı planlarken, BYD ise bu yıl lüks markası Denza altında yaklaşık 100 bin sterlin fiyat etiketine sahip elektrikli bir modeli satışa sunmaya hazırlanıyor.

#6
Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Range Rover hâlâ özellikle varlıklı bölgelerde güçlü konumunu korusa da, tüketicilerin Çinli markalara yaklaşımı giderek değişiyor. Jaecoo yetkilileri, müşterilerin artık otomobilleri yalnızca marka geçmişine göre değil; sundukları donanım, teknoloji ve fiyat-performans dengesine göre değerlendirdiğini belirtiyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

Satış ağının hızla genişlemesi de bu büyümeye önemli katkı sağladı. Jaecoo, iki yıl önce İngiltere'de tek bir bayiye bile sahip değilken, bugün ülkede 120'den fazla satış noktasına ulaşmış durumda. Otomobil bayileri de Çinli modellerin satışlarının hızla arttığını, buna karşılık geleneksel markaların pazar paylarını korumakta giderek daha fazla zorlandığını ifade ediyor.

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

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Foto - Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!

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