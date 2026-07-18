Ucuz otomobil ülkenin en çok satanı oldu!
Çinli SUV modeli Jaecoo 7, uygun fiyatı, zengin donanımı ve 7 yıllık garantisiyle İngiltere'de satış rekorları kırıyor. Birkaç yıl öncesine kadar pek olası görünmeyen bir tablo bugün gerçeğe dönüştü. Çinli SUV modelleri, Birleşik Krallık pazarında İngiliz otomotivinin simgelerinden biri olan Land Rover'a doğrudan rakip olmaya başladı. Daha düşük fiyatlar, daha zengin donanım seçenekleri ve Avrupa otomotiv sektöründeki köklü değişimler sayesinde Çinli markalar hızla güç kazanıyor. Bloomberg News'e göre bu dönüşüm, İngiltere otomobil pazarının dengelerini değiştirmeye başladı. İngiltere'nin kırsal bölgelerinde Land Rover uzun yıllardır günlük yaşamın ve yerel kültürün ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Ancak son dönemde dikkatleri üzerine çeken yeni bir isim var: Jaecoo 7. Çin üretimi SUV, geleneksel rakiplerinden müşteri kazanarak satışlarını hızla artırıyor.