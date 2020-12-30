Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

2021 yılında memurlardan öğle yemeği için 1.59-6.42 lira, sözleşmeli personelden ise 1.93-7.69 lira tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurlarına Gıda Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile, 2021 yılında öğle yemeği hizmetinden yararlanacak memur ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek masraflarına ilişkin esaslar belirlendi.

Gıda yardımının gerektirdiği masraflar, Ankara, İstanbul ve İzmir için yemek masraflarının üçte ikisini, diğer iller için yarısını geçmemek üzere kurum bütçesine konulan ödeneklerle karşılanacaktır. Yemek maliyetinin bütçe kapsamında karşılanamayan kısmı personelden alınacaktır.

Buna göre 15 Ocak 2021-14 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında öğle yemeğinden yararlanacak memurlardan günlük 1,59 lira ile 6,42 lira arasında ücret alınacak. Sözleşmeli personel, ücretlerine göre öğle yemeği için günlük 1.93 lira ile 7.69 lira arasında ödeme yapacak.

Bu kapsamda ek göstergesiz görevli memurlardan alınacak yemek ücreti günlük 1,59 lira, ek göstergelerle bin 100'e kadar (bin 100 dahil) çalışanlar için 2,70 lira, bunlardan 3,34 lira nöbetçi, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli işi olanlar için 4,32 lira, 4 bin 800'e kadar ek göstergeli görevi olanlar için 5,74 lira (4 bin 800 dahil), 4 Ek göstergeleri 1.800'den yüksek olan pozisyonlarda ise 6.42 lira tahsil edilecektir.

Aylık brüt sözleşme bedeli 4 bin 505 lira (4 bin 505 lira dahil), günlük 1,93 lira, aylık brüt sözleşme bedeli 7 bin 600 lira (7 bin 600 lira dahil), günlük 3,34 lira olan sözleşmeli personel Aylık brüt Sözleşme bedeli 10 bin 500 liraya (10 bin 500 lira dahil) kadar olanlardan günlük 6,05 lira, aylık brüt sözleşme bedeli 10 bin 500 liranın üzerinde olanlardan günlük 7,69 lira yemek ücreti alınacaktır. .

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliklerini, yemek maliyetlerini ve farklı yerlerde daha iyi koşullara sahip yemek hizmeti sunumunu dikkate alarak, belirtilen miktarların üzerindeki yemek fiyatlarını belirleyebileceklerdir.

Tebliğ 15 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.