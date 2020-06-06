Devlet malına zarar veren CHP'li Yıldırım Kaya'dan alçak iftira!

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde kendini asarak yaşamına son veren `Aleyna Çakır´ olarak bilinen Sema Esen (21), Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövülmüştü. Dayak olayının ardından genç kadın hakkında koruma kararı alındığı, Ümit U.'ya da 1 ay uzaklaştırma cezası verildiği öğrenildi.

Ümit U.'nun sosyal medyada paylaştığı görüntülerde silahlarla poz verdiği ve MHP ile ilgili bir fotoğrafı olduğu görülmüştü.

Bunun üzerine, TBMM'de devlet malına verdiği zararla büyük tepki çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bir fotoğraf üzerinden MHP camiasını karalamaya kalktı.

MHP'den flaş cevap

Yıldırım Kaya'nın skandal iddiasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından tokat gibi sözlerle Kaya'ya cevap verdi.

Yalçın şunları kaydetti:

“Çamur at, izi kalır.” CHP’nin Marksizm’den mülhem literatüründe baş tacı edilen siyaset düsturu; “Eğri otur, doğru söyle.” ise asla akla getirilmemesi gereken çağ dışı bir ilkedir.

"Partimizle hiçbir alakası olmayan bir şahıs..."

Bu temel düstura uygun bir şekilde ismi lazım olmayan bir CHP genel başkan yardımcısı ve şakirtleri bir resme dayanarak “partimizle hiçbir alakası olmayan” bir şahıs üzerinden partimizi ve camiamızı sosyal medyada hedef göstermeye çalışmaktadır.

"MHP'nin kadına karşı şiddete bakış açısı tüm kamuoyunca bilinmektedir"

Görüldüğü gibi yalancılık ve iftiracılık; Türkiye’nin jakoben partisi CHP’nin mayasında, meşrebinde vardır. CHP’nin siyaset anlayışı çamur atma, kara çalma üzerine bina edilmiştir. CHP’nin politikasında dürüstlük ve ahlak, ulaşılması planlanan hedefler için ayak bağıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin kadına karşı şiddete bakış açısı tüm kamuoyunca bilinmektedir. Sayın Genel Başkanımız, kadına karşı şiddeti her fırsatta çok sert bir dille eleştirmiş, bu konunun önlenmesi adına atılacak her adıma destek vereceğini defalarca dile getirmiştir.

6 Mart 2018 tarihinde TBMM Grup Toplantısında yapmış oldukları konuşmalarında; “Kadına yönelik şiddeti durdurmalı, katilleri ve şiddet faillerini toplumdan tecrit etmeliyiz. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam, neyse gereği yapılmalıdır.” ifadelerinde bulunmuştur.

"Şüpheli parti üyemiz değildir"

Adı geçen şüpheli parti üyemiz değildir, partilimiz hiç olmamıştır. Tüm bunların bilinmesine rağmen CHP’nin yalan, hile, entrika ve iftirayla közlenen politikası; hasım ve düşman bellediği MHP’yi değil, kendi evini ateşe boğacaktır.

"Kaya'nın iftirası Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde midir?"

MHP’nin bacası eğri bile olsa dumanı doğru çıkar. CHP’nin bacasından ise sadece ateş, kin, nefret ve garez ve haset alevleri yükselir. Bu konuda Yıldırım Kaya’nın iftirası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dâhilinde midir?

Faik Öztrak'ın konuyu teferruatlı bir şekilde inceleyerek kamuoyuyla paylaşması zorunluluk haline gelmiştir. Görüldüğü gibi MHP’nin bacası tüterken, CHP’nin ocağı yangın yerine dönmüştür. MHP siyasette çözüm, sağduyu, sorumluluk; CHP ise sorun, kaos, kargaşa ve huzursuzluktur.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen merhume Sema Esen’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. Varsa fail veya faillerin yakalanıp adalete teslim edileceğinden ve adaletin gereğini yapacağından şüphemizin olmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.