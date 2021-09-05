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Gündem Devlet kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu!
Gündem

Devlet kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığının kuruluşlarında yetişen gençlerden bu yıl sınava giren 241’inin üniversiteye yerleştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 19:06:00 -
Devlet kuruluşlarında yetişen 241 genç üniversiteli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen ve bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren korunma ve bakım altındaki 780 gençten 241’i üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazandı. Üniversiteye yerleşen gençlerin en fazla tercih ettiği bölüm sosyal hizmetler olurken bunu çocuk gelişimi, mühendislik ve öğretmenlik programları izledi. Sosyal hizmetler bölümlerine 25, çocuk gelişimi ve mühendislik bölümlerine 10’ar öğrenci yerleşti. Üniversiteyi kazanan gençlerin tercihleri arasında öğretmenlik, hukuk, psikoloji, diş hekimliği, mimarlık, İngiliz dili ve edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, sosyoloji, tarih, gastronomi ve mutfak sanatları, antrenörlük eğitimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, yeni medya ve gazetecilik, moda tasarımı, aşçılık, ilk ve acil yardım gibi bölümler de yer aldı.

Bakan Yanık ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam 241 çocuğumuz üniversite yolunda. Çok heyecanlıyız. Çok büyüdüler, çok çalıştılar, sağlıklı, mutlu, faydalı birer yetişkin olma yolunda hızla ilerliyorlar. Hepsiyle gurur duyuyorum” açıklamasında bulundu.

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