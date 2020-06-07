Devlet korumaya İBB koronaya çalışıyor

Ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtan Beyoğlu Belediyesi’nin İstiklal Caddesi’ndeki stantlarını kaldıran, Esenler Belediyesi’nin virüs ile ilgili alınması gereken önlemlerin yazılı olduğu afişlerini söken CHP’li İBB’nin zorbalıkları ve sorumsuz uygulamalarına tepki yağdı.

Seçimden önce “İstanbul’a iyilik yayacağız” diye propaganda yapan, koltuğa oturmasının ardından AK Partili ilçe belediyelerin hizmetlerine taş koyan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, korona ile mücadelede toplum sağlığını tehlikeye atmaktan çekinmiyor. Koronavirüs salgının merkezi konumunda olan İstanbul’da önlem almamakta direnen İBB, sorumsuz tavırları ile vatandaşı adeta çileden çıkarıyor.

Vatandaş korkarak biniyor

Devletin toplum sağlığını korumadaki çabası ve aldığı tüm önlemlerin tam aksini yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her gün milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu ulaşımlar ile ilgili hiçbir önlem almayarak salgının yeniden hortlamasına çanak tutuyor.

Türkiye’nin en kalabalık kentinden yaşayan İstanbullular, toplu taşıma araçlarına korkarak binerken, vatandaşlar; tek tük ve sefer saat aralıkları seyrek olan toplu taşıma araçlarına adeta mecbur bırakılıyor. Hınca hınç dolu olan metrobüste nefes alamayan, metroda tıka basa yolculuk yapan, otobüslerde sosyal mesafeyi unutmak zorunda kalan İstanbulluların ‘canımız tehlikede’ haykırışlarına ise kulak tıkanıyor. 3 aydır ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtan Beyoğlu Belediyesi’nin İstiklal Caddesi’ndeki stantlarını kaldıran, Esenler Belediyesi’nin koronavirüs ile ilgili alınması gereken önlemlerin yazılı olduğu afişleri duvarlardan söken CHP’li İBB’nin hem zorbalıkları hem sorumsuz uygulamaları, İstanbul’da gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

Ellerine yüzlerine bulaştırdılar

İnsan Hakları Savunucuları Derneği Genel Başkanı (İHSD) Ali Akbaş, CHP’li İBB’nin bilinçli bir şekilde koronavirüs ile mücadeleyi aksatmasına tepki göstererek, “Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul’un yönetilemediğini bir kez daha gördük. Tıkır tıkır sistemi işleyen bir belediye teslim aldılar ancak ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Devletimiz vatandaşını salgından canla başla korurken, CHP’li büyükşehir belediyesinin sorumsuzca davranması tam anlamıyla vicdansızlıktır. Maske dağıtmak, salgından kendimizi nasıl korumamamız yönünde afiş asmak suç mudur? Neden millete hizmet etmek isteyenleri engelliyorsunuz?” Hem hizmet etmiyorlar hem de hizmet etmek isteyenleri sabote ediyorlar” açıklamasında bulundu.

Krizi fırsata çevirmenin derdinde

Milli Beka Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan İlter ise “CHP’nin bu millete bir hizmeti hiç olmamıştır. Bu ülkenin geri gitmesi tökezlemesi için gayret gösterirler. Bunlar korana dahil her fırsatı kendi kirli emelleri için kullanıyorlar. CHP’li belediyeler hizmet için çalışmaz” ifadelerini kullandı. İBB’nin koronavirüsün engellenmesi için hiçbir gayret sarf etmediğini kaydeden İlter, “Bunlar krizleri fırsata çevirmek istiyorlar. Krizlerden rant devşirmeye alışkın oldukları için aynı tutumlarını sürdürüyorlar” şeklinde konuştu.