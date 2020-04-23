Devlet korumasındaki çocuklar, İstiklal Marşı'nı coşkuyla okudu

ANKARA (AA) - Türkiye'nin dört bir yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılını, saat 21.00'de ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 23 Nisan etkinlikleri bu yıl evlere taşındı. Devlet koruması altında olan çocuklar da bu kutlamalara bulundukları kuruluşlarda çoşkuyla katıldı.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Bingöl, Malatya, Amasya, Tokat, Konya, Adana, Batman, Kocaeli gibi illerdeki çocuk evlerinde kalan çocuklar, saat 21.00'de balkonlara çıkarak, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.