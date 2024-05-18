Devlet kemer sıkıyor CHP göbek atıyor

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Yerel seçim öncesi açlık edebiyatı yapan ve hükümete “israf” iftirası atan CHP’li başkanlar 19 Mayıs’ı bahane ederek belediyenin musluklarını yandaşlarına açtı. ABB, İBB, Çankaya, Denizli, Adalar, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Etimesgut, Seydişehir ve daha birçok CHP’li belediye konser verdirmek için adeta birbiriyle yarışıyor. İşte onlardan birkaçı...

Dün Simge, Selin Çağan Şengül, Berkay Altuntay gibi sanatçılara konser verdiren Ekrem İmamoğlu’nun İBB’si, 18 Mayıs’ta Pera, Skapova, Can Koç, Al’York, Arem Özgüç&Arman Aydın, 19 Mayıs’ta ise Edis, Hey Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat, Aybüke Albere gibi sanatçıları sahneye çıkaracak. İBB 25 Mayıs’a kadar konser vermeye devam edecek.

19 Mayıs’ı bir hafta önceden kutlamaya başlayan CHP’li Rıza Akpolat’ın yönettiği Beşiktaş Belediyesi, Seda Erciyes, Sena Şener, GOSS müzik grubu ve Paptircem gibi sanatçılar ilçenin çeşitli meydan ve parklarında sahne alacak. Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu belidiyeleri “Hep Birlikte 19 Mayıs Gençlik Festivali” adı altında bir dizi etkinlik ve konser düzenleyecek. Festival kapsamında 18 Mayıs’ta Ozan Doğulu ve Athena, 19 Mayıs’ta Murda, Duman, Hadise ve Candan Erçetin konser verecek.

CHP’li Tuzla Belediyesi’nin dün başlayan Gençlik Festivali yarın Semicenk konseriyle son bulacak.

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Sinem Dedetaş’ın başkanlığını yaptığı Üsküdar Belediyesi de Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde Allame ve Şevval Sam konseriyle kutlayacak.

Kartal Belediyesi’nde Derya Uluğ, Ataşehir Belediyesi’nde Gençlik Senfoni Orkestrası, Rubato, Köfn ve Madrigal, Avcılar Belediyesi’nde Gülşen, Beykoz Belediyesi’nde Gece Yolcuları, Beylikdüzü Belediyesi’nde Emir Can İğrek konser verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da dün 19 Mayıs kutlamalarına İmam Hatiplilere yönelik ithamlarıyla gözaltına alınan ve yarı çıplak kıyafetlerle konsere çıkan Gülşen’e verdirdiği konserle başladı. Çorba dağıtmaktan başka gözle görülür bir hizmeti olmayan Yavaş, belediye kasasından 3 gün süre kutlamalara imza atacak. 19 Mayıs kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleştirilecek konserlerde bugün Murat Boz 19 Mayıs’ta ise Mor ve Ötesi grubu sahne alacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da 19 Mayıs kutlamalarına seçimlerin akabinde CHP’nin birinci çıkmasını ‘artık her yerde konser verebileceğiz’ diyerek sevinen Melek Mosso’nun yanı sıra Evrencan Gündüz, Nil Karaibrahimgil’e konser verdirecek.

Cemil Tugay’ın yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi 18-20 Mayıs günlerinde Gençlik Festivali adı altında çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İzmir’de Pazar günü Gündoğdu Meydanı’nda Sıla konser verecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin 5 farklı lokasyonunda 19 Mayıs konseri düzenleyecek. 15 Mayıs günü başlayan etkinlikler 19 Mayıs günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek Göksel konseriyle final yapacak.