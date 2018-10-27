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‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha çekmemeli’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı’nda 13 milyon potansiyel müracaatın henüz 6 milyonunun gerçekleştiğini belirterek, başvuru sürecinin 6 ay uzatılmasının çok doğru olacağını söyledi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:34
‘Devlet imarda barış elini 6 ay daha çekmemeli’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İmar Barışı’nda 31 Ekim’de sona erecek başvuru sürecinin 6 ay uzatılmasının çok doğru olacağını söyledi. Avdagiç, “İmar Barışı’nda 13 milyon potansiyel müracaatın henüz 6 milyonu gerçekleşti. Kalan 7 milyona ulaşmak için devlet imarda barış elini 6 ay daha çekmemeli” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bu yöndeki açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şekib Avdagiç, “İmar Barışı’nda başvuru süresini uzatırsak, hem şimdiye kadar ödenen 5 milyar liralık başvuru bedeli ikiye katlanır, hem de devlet babanın şefkat eli bir sebeple başvuru yapamamış vatandaşa da uzanmış olur” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, “KDV ve tapu harcında indirimlerin 31 Mart 2019’a kadar sürmesi, sektörün son aylarda yaşadığı sorunları aşmasında etkili olacaktır” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:34
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. İstanbul Ticaret Odası (İTO)
  3. İmar Barışı
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  5. Şekib Avdagiç

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