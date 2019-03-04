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“Devlet her bir işçi için 19 bin liralık maliyete katlanıyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
“Devlet her bir işçi için 19 bin liralık maliyete katlanıyor”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) ‘İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2.5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceklerini açıklamıştı. Bakan Albayrak’ın açıklamalarını yorumlayan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur, “İşe her alınan işçinin ilk 3 ay maaşı ve primi devlet tarafından karşılanacak. 3 aydan sonra ise 9 ay vergi indirimleri ve sigorta indirimleri yine devlet tarafından karşılanacak” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2019 istihdam açıklaması, iş arayan birçok vatandaşa umut oldu. Bakan Albayrak’ın bu açıklamalarını ve Türkiye gündemini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Yantur yorumladı.


“İşe her alınan işçinin ilk 3 ay maaşı ve primi devlet tarafından karşılanacak”


Halkın karşısına hükumetin iki politikasının çıktığını, bunlardan birincisinin ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’ ve ikincisinin ise 2018’in üçüncü çeyreği ile gelen ekonomik daralma olduğunu söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi, Ekonomist Pelin Yantur, “İşsizlik oranı baktığımız zaman hedefin çok daha üzerinde kalmıştı. Hükumet ise bu sebeple 2019 istihdam programını açıkladı. Burada şirketlere ve işverenlere karşı bir takım teşvikler sunuldu. İşe her alınan işçinin ilk 3 ay maaşı ve primi devlet tarafından karşılanacak. 3 aydan sonra ise 9 ay vergi indirimleri ve sigorta indirimleri yine devlet tarafından karşılanacak. Devlet her bir işçi için 19 bin liralık maliyete katlanıyor. Özellikle mali disiplin kapsamında hükumetin bu denli elini taşın altına koyması istihdam piyasalarını canlandırma açısından etkili olacaktır” dedi. 2018 ile 2017 kıyaslandığı zaman 2.5 milyonu yakalamakta zorlanılabileceğine değinen Yantur, “2017 yılı içerisinde Türkiye, ekonomide yüzde 7’lik bir büyüme sağlamıştı. Burada toplam istihdam rakamına baktığımız zaman 1.6’lık bir orandan bahsediyoruz. Yeni ekonomik programda şuan hükumetin hedeflediği rakamı yakalamakta zorlanabiliriz ama yine de bu teşvik yukarı giden işsizliği baskılayacaktır. İşsizlik ile mücadele adına en etkili paketlerden biri olacağını düşüyorum” şeklinde konuştu.


“İç talebin canlanması istihdam piyasalarına katkı sağlayacaktır”


2019’ da daralan bir talep olduğundan dolayı iki tane büyüme kalemimiz var diyen Dr. Öğr. Üyesi Pelin Yantur şöyle konuştu: “Biri ihracata dayalı büyüme bir diğeri ise turizm odaklı büyüme. Dış ticaret verilerimizi aldık. Bu verilerde ihracatımızın yaklaşık yüzde 5.9 oranında ve yine aynı şekilde 2.5 milyar liralık bir dış ticaret açığı yaşadığımızı gördük. İthalatta sert bir daralma söz konusu. Türkiye’deki üretimin yapısını arttırmaya yönelik bir takım iş gücü piyasalarına yönelik teşvikler olursa faydalı olur. Çünkü 2019’da bizim hedeflediğimiz zaten ihracata ve turizme dayalı bir üretim. Bunun yanında özellikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan gelişmeler var. Kredi büyümesini arttırmak ve özellikle iç talebi canlandırmak için tüketici kredilerini 36 aydan 60 aya çıkarılması. Bir diğeri ise otomotiv endüstrisine yönelik kredilerin canlandırılması. Yani iç talebin canlanması, istihdam piyasalarına katkı sağlayacaktır.”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:28
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